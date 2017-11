Forlængelse af visitationszone i Københavns Politikreds

Som følge af nedenstående forlænges visitationszonen, således at denne er gældende fra torsdag den 23. november 2017 kl. 12.00 og indtil torsdag den 7. december 2017 kl. 12.00.

Af Randi Salzwedell

I medfør af lov om politiets virksomhed § 6 har Politidirektøren i København i dag den 23. november 2017 truffet beslutning om tidsmæssig forlængelse af eksisterende visitationszone, således at politiet fortsat i en begrænset periode kan foretage stikprøvevis besigtigelse af personers legeme, undersøgelse af tøj og andre genstande samt køretøjer i følgende geografisk afgrænsede område:

• Københavns Politis kredsgrænse mod nord fra Grønnemose Allé – mod uret til Slotsherrensvej – Sallingvej – Hillerødgade – Borups Allé – Bispeengen – Kronprinsesse Sofies Vej – Bispeengbuen – Ågade – Åboulevard – Peblinge Dossering – Sortedam Dossering – Fredensgade – Tagensvej – Jagtvej – Over Vibenhus Runddel – Vennemindevej – Bellmansgade – Bellmans Plads – Sibeliusgade – Østerbrogade – Over jernbanesporene – Mod vest ad stien ved Ryvangs Allé – Nordhavnsvej – Emdrupvej – Grønnemose Allé til Københavns Politis kredsgrænse.

Baggrunden for beslutningen om forlængelse af visitationszonen er flere episoder, hvor der i det offentlige rum er anvendt knive og skydevåben, med nærliggende fare for personers liv. Skyderierne relaterersig formentlig til en konflikt mellem personer med tilknytning til registrerede bandegrupperinger.

Formålet med forlængelsen af visitationszonen er at skabe tryghed for borgerne i området ved blandt andet at sikre, at personer ikke bærer eller besidder våben.