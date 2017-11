Fortsat uklarhed om ejendomskontor på Bellahøj

Foto: ef

Som tidligere omtalt i Brønshøj-Husum Avis har boligselskabet SAB og administrationsselskabet KAB lukket ejendomskontoret for SAB I+II på Bellahøj med henvisning til, at medarbejderne var udsat for et meget belastende samarbejdsklima med den beboervalgte afdelingsbestyrelse.

Af Erik Fisker

En påstand og beskyldning som afdelingsbestyrelsen stiller sig uforstående overfor og ikke kan få konkretiseret.

I en husstandsomdelt skrivelse i oktober fra John B. Sørensen, formand for SAB fremgår det dog, at SAB arbejder på at samle medarbejderne i større enheder, kaldet servicecentre. De håber, at flytningen vil resultere i bedre service for færre kroner.

SAB I+II på Bellahøj er det største af de fire boligselskaber på Bellahøj og det eneste uden lokalt ejendomskontor. Samtidig er Bellahøj omfattet af Københavns Kommunes politik for udsatte byområder og dele af bebyggelsen er direkte betegnet som et udsat byområde. Endvidere er det en sag, der optager mange beboere i området og lukningen er foretaget uden at involverede hverken den lokale afdelingsbestyrelse eller det kommunale tilsyn.

På denne baggrund har Brønshøj-Husum Avis gentagne gange henvendt sig til John B. Sørensen, formand for SAB, og Jens Elmelund, adm. direktør i KAB for at få yderligere oplysninger, senest den 17. oktober, hvor avisen har spurgt, om der er tale om en midlertidig lukning af ejendomskontoret på Bellahøj, eller det er planen, at ejendomskontoret på Randbølvej i Vanløse fremover skal fungere som ejendomskontor for beboerne i SAB Bellahøj SAB I+II.

I lighed med tidligere henvendelser har hverken John B. Sørensen og Jens Elmelund selv svaret, og som svar på avisens spørgsmål af 17. oktober, har en ansat i KAB svaret følgende: ”Jeg kan oplyse at kommunikation om driften på Bellahøj vil ske direkte til beboerne, og ikke gennem lokalavisen.”