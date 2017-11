Fra fredsmarch til sørgemarch

Foto: Line Falk Tranberg

Omkring 400 valgte i sidste uge at deltage i en fredsmarch i Tingbjerg

Af Dorthe Brandborg

Efter valgmødet i Tingbjerg Skole forleden, hvor der blev drøftet utryghed og kriminalitet i bydelen, havde en Radikal kandidat til byrådet arrangeret fakkeloptog for fred og dialog.

Cirka 400 mennesker var dukket op for tilkendegive deres ønske om fred og for at gå den korte tur, som startede foran Spar på Ruten, hvor en dreng blev skudt for nogle år tilbage. Her blev der uddelt fakler, hvorpå følget gik ned mod krydset mellem Ruten og Åkandevej. Politiet var til stede og fortalte, at man skulle gå ned til hjørnet, hvor en 20-årig, med kontakt til bandemiljøet, blev skudt og senere afgik ved døden.

På hjørnet af Åkandevej og Ruten gjorde optoget holdt. Her var den sørgende familie og mange støttende naboer i gang med at bede en muslimsk bøn for den dræbte.

Det var tydeligt, at der var flere unge, som ikke havde lyst til at få deres identitet offentliggjort. De stod på sidelinjen iført huer og tørklæder for at vise deres respekt for den afdøde. Under træerne og i ly af mørket begyndte de unge at smide huer og tørklæder og sive ind i gruppen af fakkelbærere. Pludselig begyndte flere folk at slukke deres fakler.

”Det her vil jeg ikke være med til, lød det fra flere” mens en anden tilføjede. ”Det er ikke en freds- og dialogmarch, men en mindemarch og en hyldest til den døde og den livsstil han førte”.

Trist at et ellers fint initiativ skulle ende med, at der var usikkerhed over, hvad fakkeloptogets formål var.