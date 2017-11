Frost Cuppen er i gang

Flere hundrede løbere er med i den traditionelle Frost Cup, hvor der løbes på distancerne 5 og 10 km. I søndags blev den første afdeling løbet i Værløse, hvor distancerne dog var 6 og 12 km. Foto: Christian Ove Carlsson

Første afdeling startede i weekenden i Værløse, og den 7. januar løbes der i Utterslev Mose ved Tingbjerg

Af Jan Løfberg

Hvert år lige efter nytår løbes Brønshøj-afdeling af Polar Frost Cup, som er en vinterløbsserie på fem løb på distancerne 5 og 10 km. Sådan er det også i år – 3. afdeling løbes i Utterslev Mose ved Tingbjerg den 7. januar kl. 10. Og som sædvanlig er det Brønshøj-løbeklubben Degnemoseløberen, der står for det praktiske omkring løbet lige efter nytår.

I løbet af vinteren ventes 1.000 løbere at deltage i de fem afdelinger, der tilsammen udgør den traditionsrige Polar Forst Cup, som Brønshøj-løbeklubben Degnemoseløberen er medarrangør af. Til hvert løb sørger arrangørerne for børnepasning, så både far og mor kan løbe med.

I Værløse blev der i modsætning til de næste fire afdelinger løbet 6 og 12 km. I kvindegruppen fra 35-49 år på 6 km blev Brønshøj-løberen Julie Carl fra Team Kaiser Sport nr. 2 i tiden 24,29 min.

De fire andre løb afvikles således: 10. december Herlev Stadion, 8. januar Utterslev Mose, 4. februar Værløse og 4. marts DTU i Lyngby.

Lodtrækningspræmier og god forplejning er en vigtig del af Polar Frost Cup. Der er gratis kaffe og suppe, så du kan holde varmen, når du hepper på vennerne. Du kan også få varmen ved bålfadene. Læs mere på www.frostcup.dk