Gladsaxes nye egnsteater Mungo Park er tilbage

Marianne Mortensen, Henrik Prip pg Anders Budde Christensen spiller rollerne i Uledsaget. Foto: Mungo Park

Af Dorthe Brandborg

I starten af året blev egnsteateraftalen skudt i gang mellem Mungo Park og Gladsaxe. Minimum 16 teaterforestillinger får Gladsaxe-borgerne nu om året, når Mungo Park rykker kulturpælene til byen og serverer underholdning i topklasse. Nu er de tilbage med hele fire forskellige forestillinger. Og flere på bedding til foråret.

Mungo Park præsenterede i foråret tre forskellige forestillinger for Gladsaxe-publikummet, der strømmede til Grønnemose Skole ved Høje Gladsaxe Torv, hvor Mungo Parks Gladsaxe-scene ligger. Nu er teatret tilbage med endnu to forestillinger i løbet af november og december, og yderligere to forestillinger til januar og februar. De spiller også for skoler i skoletiden. Den første forestilling Uledsaget handler meget aktuelt om mennesker på flugt. Hvad flygter de fra, hvor flygter de hen, og hvad drømmer de om?

Hele holdet bag stykket Uledsaget har været ude og interviewe mænd, kvinder og børn – og forestillingen er en samlet collage, som i en rå stil fortæller de autentiske historier fra de rigtige menneskers liv. Uledsaget spiller 14. og 15. november kl. 20.

