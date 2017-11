Gospelkoncert i julens tegn

Oplev det lokale gospelkor Unusual i Pilegården. Foto: Privat

Bellahøjkoret Gospel Unusual byder på svingende gospel blandet med soul og blues, når de går på scenen i Pilegården onsdag d. 29. november kl. 20

Af Dorthe Brandborg

Gospel Unusual blev dannet i 2000 og har sin base i Bellahøj kirke. De ca. 26 dygtige sangere har i tidens løb givet mange koncerter, og glade tilhørere har svinget til de stemningsfulde rytmer på Rosenborg slot, i Vestre Fængsel, på Langelandsfestivalen, i Sverige, Letland & Østrig samt i flere kirker på Sjælland og til forskellige bryllupper og private arrangementer.

Koret har en fælles passion for rytmiske og smukke korarrangementer. Sangernes passion har drevet koret gennem en vedholdende udvikling, og takket være den ambitiøse korleder og dygtige pianist, har Gospel Unusual nået et højt niveau, som er med til at sikre publikum en god oplevelse.

På repertoiret er der selvfølgelig nogle af de traditionelle rytmiske gospelnumre, som f.eks. “Oh! Happy Day” og “Amen”, men som korets navn antyder, er der også plads til mere utraditionelle gospelversioner af både ældre og moderne klassikere, som f.eks. John Lennons “Imagine” og Mary Mary’s “Shackles” på programmet. Entréen koster 50 kr. og betales ved indgangen.