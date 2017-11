Gymnasieelever i forskerlære

Sarah, Andrea, Marah og Bilan præsenterer deres indlæg om arkæologisk luminescensdatering og synkrotronstråling. Foto: Presse

Elever fra Nørre Gymnasium på Mørkhøjvej har i efteråret fået indblik i forskning og formidling

Af Erik Fisker

Projekt Forskerpraktik har siden 2015 været et tilbud til interesserede gymnasieelever i 2. G på Christianshavns Gymnasium og Nørre Gymnasium, og i år havde 21 forskere tilbudt at være vejleder for en gruppe elever, og deres forslag til forskningsprojekter var spredt over næsten hele det videnskabelige felt, fra økonomi og naturvidenskab til computerspil og arkæologi.

I efteråret har forskere og gymnasieelever mødtes på skift på de 2 gymnasier, hvor eleverne har fået faglitteratur om emnerne, diskuteret projekterne med deres vejledere, kigget på computersimulationer og lavet forskellige eksperimenter. Hele projektet er blevet organiseret og ledet af projektleder Charlotte Nielsen fra Nørre Gymnasium.

Afslutning og præsentation

Den 30. oktober var der afslutning af Projekt Forskerpraktik i Nørre Gymnasiums festsal.

Efter at eleverne havde hængt deres posters op og trænet præsentation sammen med deres vejledere, samledes alle i et auditorium, hvor rektor fra Christianshavns Gymnasium bød velkommen. Så var der en times foredrag af Kristoffer Frøkjær, redaktør på Science Report. Han forklarede eleverne, hvordan man bliver en god forsker, og hvor vigtigt det er at tænke på modtagernes forudsætninger, når man skal gøre rede for sine resultater.

Derefter vandrede alle tilbage til festsalen, hvor eleverne præsenterede deres posters. Det foregik i to runder, så alle kom i ilden. Mellem runderne optrådte den kreative gruppe med deres indlæg om døden.