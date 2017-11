Hvor er nissen?

Foto: ef

Følg med og deltag i Brønshøj-Husum Avis' konkurrence om bydelen og vind et gavekort.

Af Erik Fisker

En del af grunden er ryddet, og inden længe går håndværkerne i gang med at opføre en ny ejendom til 22,8 mio. kr., på det nok mest centrale sted i bydelen, hvor der tidligere lå blomsterbutikken ”Blomsterhytten”. Hermed fortsætter den løbende ændring af bydelens hovedstrøg på – dette sted skal opføres et sognecenter. Rydningen af grunden har åbnet for udsigten til et stort hvidt hus tæt på Brønshøj Kirke.

