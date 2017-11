Hvor og hvordan stemmer jeg?

Man kan brevstemme senest fredag Til og med fredag den 17. november kan man stadig brevstemme i alle kommuner i hele landet. Man skal medbringe gyldig legitimation, gerne med foto, eller evt. sundhedskort. Hvis man har brevstemt, er det ikke muligt at stemme på selve valgdagen – det er med andre for sent at fortryde […]

Af Erik Fisker