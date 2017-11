Hvorfor må Husum ikke få et ordentligt kulturhus?

I Husum har vi måske Danmarks største kulturhus – Energicenter Voldparken (ECV).

Af Bente Ryberg

Af Bente Ryberg,

I Husum har vi måske Danmarks største kulturhus – Energicenter Voldparken (ECV). Til gengæld er bygningen meget voldsom og ligger dårligt placeret. Uanset, hvor mange penge kommunen investerer i ECV, er det svært at se, hvordan det skal blive et samlingspunkt for bydelens borgere.

Ideen med ECV er at det skal binde Brønshøj, Husum og Tingbjerg sammen. Det kommer ikke til at ske, for selv om der ikke er langt fra Frederikssundsvej eller Tingbjerg, er der øde og af og til biler, som kører stærkt. Derfor får meget få børn lov til at cykle derhen alene.

For de ældre er det endnu mere skørt. Hvis man vil med bussen helt til døren, skal man op til Husum Torv for at ramme bus 22. ECV ligger for enden af en blind vej op ad Vestvolden. Ingen kommer forbi, med mindre de har et ærinde.

Jeg ved ikke, om kommunens planer med ECV er opfyldt. Er det et sted, hvor vi mødes på tværs? Hvor mange borgere bruger det til kultur og fritids formål? Ud over Folkekøkkenet tror jeg, det er for få. Det er placeringen og bygningens skyld. Man har ikke lyst til at komme der. Inden kommunen kaster flere penge i det, kunne det være spændende at få en evaluering af brug og økonomi.

Måske kunne ECV bruges til en blanding af erhverv, daginstitutioner mv? Tingbjerg får kulturhus i 2018, Brønshøj har Pilegården. I Husum trænger vi også til et fælles samlingssted, som er hyggeligt og som ligger centralt.