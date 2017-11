Indstillinger

Brønshøj-Husum Avis bringer de kommende uger indstillingerne til Brønshøj-Husums forenede Sportsklubbers årspriser

Af Jan Løfberg

Idrætsprisen

Michael Agertoft, formand for Brønshøj Judo Club, skriver:

Brønshøj Judo Club indstiller den 21-årige Emilie Sook som kandidat til idrætsprisen. Hun har gennem året steget på verdensranglisten til nr. 26. Vi regner med, at kvalifikationen til OL i Tokyo 2020 ligger omkring nr. 18, så der mangler stadig lidt.

I oktober leverede Emilie et resultat af de helt store, da hun sikrede sig en sølvmedalje i klassen for kæmpere under 70 kilo ved Tashkent Grand Prix i Usbekistan.

Grand Prix-serien arrangeres af Det Internationale Judoforbund og rangerer lige under årets fire største turneringer, Grand Slams. Derfor var store dele af verdenseliten samlet til stævnet i weekenden.

Lederprisen

Jann Oppenheuser, bestyrelsesmedlem i Husum Boldklub, skriver: En enig bestyrelse i Husum Boldklub gerne indstille vores formand Johnny Nielsen (John Ø) til årets lederpris.

Johnny startede på en af de ressourcetunge pladser i bestyrelsen – i rollen som kasserer – hvor han fik styr på vores økonomi, som sejlede og klubben var ude på et skråplan. Da der kom styr på dette, overleverede han økonomien til en anden, men stadig altid hjælpsom, når det behøves.

Johnny sidder i vores, nytklubhus-udvalg og økonomiudvalg. Han er en engageret klubformand som vil det bedste for alle Københavns idrætsforeninger, han er med i DBU-Københavns formandsklub.

Han er ofte i kontakt med Borgerrepræsentationen og samtidig hjælper han andre foreninger som f.eks. Brønshøj Boldklub, hvor han står i deres boder som frivilligt. Han tager også gerne en uges fri fra arbejde for at være frivillig på efterårsmarkedet på Bellahøj.

Sidst men ikke mindst har han været en af hovedkræfterne bag vores kommende nye multiklubhus, som vi fik bevilliget af kommunen i år.

Johnny er et samlingspunkt for alle boldklubbens medlemmer. Han skåner sig selv, når det drejer sig om hans hjertebarn: Husum Boldklub.