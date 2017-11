Juleindsamling til sårbare familier

Flere børnefamilier søger julehjælp hos Mødrehjælpen i år end sidste år

Af Erik Fisker

– Jeg håber sådan, at I kan hjælpe os, så vi kan få glæden tilbage, for vi trænger til, at der sker noget positivt i vores hjem. Sådan skriver en mor til to i sin ansøgning om julehjælp. Igen i år stiger antallet af forældre, som søger om hjælp hos Mødrehjælpen for at kunne give deres børn en god jul. 4.396 personer har nu søgt julehjælp. Det er seks procent flere end på samme tidspunkt sidste år.

– Vi ser desværre igen en stigning i antallet af familier, som er så pressede, at de søger hjælp hos os. Det er forældre, som for alt i verden vil give deres børn en god jul, men de har så lille en økonomi, at de ikke kan lægge til side til julen. Vi får breve fra mødre og fædre, som har et madbudget på 200 kroner om ugen, siger Mads Roke Clausen, der er direktør i Mødrehjælpen.

– Vi kan desværre kun hjælpe de allermest trængte familier, som slås med en række problemer. Det er tidligere lykkedes at hjælpe alle de værst stillede familier takket være bidrag fra tusindvis af danskere, som også synes, at alle børn fortjener en god jul. Forhåbentlig lykkes det også i år, siger Mads Roke Clausen.

Ud over den økonomiske hjælp tilbyder Mødrehjælpen alle ansøgere rådgivning i det nye år, så de på længere sigt kan forandre deres grundlæggende situation til det bedre.

Julehjælpen fra Mødrehjælpen består af 400 kr. til gave pr. barn, 300 kr. til julemiddag, hvis der er 1 barn i familien og 100 kr. ekstra for hvert barn, hvis der er flere end 1 barn i familien.

Man kan støtte Mødrehjælpens juleindsamling og se mere om mulighederne for at få støtte på

mødrehjælpen.dk/jul.