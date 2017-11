Københavns Politi lukker LTF-tilholdssted i Tingbjerg

Politidirektøren i Københavns Politi har, i medfør af lov om forbud mod ophold i bestemte ejendomme, lukket et bandetilholdssted i Tingbjerg

Af Erik Fisker

Lukningen sker af hensyn til naboernes tryghed og sikkerhed. Der er tale om lokaler beliggende Ruten 14 i kælderen, i en bygning, der i forvejen huser flere forretninger, et bibliotek og en ungdomsklub.

Københavns Politi har konstateret, at lokalerne fremstår som et tilholdssted for bandegrupperingen Loyal to Familia, samt at det er en person med kendt relation til bandegrupperingen, der står som lejer, og at medlemmer af LTF gentagne gange er truffet på adressen.

Forbuddet er foreløbigt gældende til den 10. november, kl. 14.