Lederprisen

Boldklubben Fix’ U13-drenge og U13-trænere – Holger og Kirsten Kortbek - indstiller klubbens formand Sune Blom til årets lederpris

Af Jan Løfberg

Sune har i flere år været formand for ungdomsafdelingen og har overtaget formandsposten for hele Boldklubben Fix. Han har medvirket til at forny og revidere klubbens værdisæt, så det stemmer overens med at drive en moderne fodboldklub anno 2017.

Han formidler kontakten fra andre klubber, der tilbyder deltagelse i stævner og ekstra turneringer samt træneruddannelser til os ungdomstrænere. Fix oplevede i september-oktober at få græsbanerne lukket af Københavns Kommune pga. regn, og her skaffede Sune træningsbaner på en nærliggende boldklubs baner – uge for uge – alt efter banerne tilstand som bare trak ud og ud pga. regnen.

Han tager sig både af store som små ting i klubben og tænker først og fremmest på spillerne og klubben frem for sig selv – heri blandt at være i kontakt i Socialforvaltningen i Københavns Kommune, når der er børn, som kræver en ekstra indsats med pædagogisk og/eller økonomisk støtte for udsatte børn, som har brug for hjælp til at blive en del af foreningslivet i Brønshøj.

Samtidig med alt dette er han også selv træner for U16- og U17-drengeholdet, som er en stor og velfungerende trup. De træner 3 gange om ugen og kampe i weekenden, så det optager også megen tid. Dette foregår med stort overskud og højt fagligt niveau.

Opsummerende kan man sige, at han er allestedsnærværende, en central person både som træner og leder, og skaber en stærk sammenhængkraft i klubben.