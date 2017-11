Lige før byggestart

Indtil januar 2016 lå på stedet en populær blomsterbutik, der blev lukket og revet ned efter 95 år på Brønshøj Torv. Nu kan man så, indtil videre, nyde udsigten til præstegården, der tjener som bolig for sognepræsten. Foto: Kaj Bonne

Det nye Sognecenter ved Brønshøj Kirke skal stå færdigt i februar 2019

Af Erik Fisker

Grunden ved hjørnet af Frederikssundsvej og Brønshøj Kirkevej er ryddet, den kommunale byggetilladelse er kommet i hus og kontrakten med entreprenøren er indgået.

Formanden for menighedsrådet ved Brønshøj Kirke, Flemming Dalgaard Hansen, oplyser, at byggestarten nu alene afhænger af leveringstiden på de betonelementer, der skal anvendes i forbindelse med byggeriet af det nye Sognecenter, der skal afløse det nuværende center på Præstegårds Allé.

Flemming Dalgaard Hansen fortæller også, at Københavns Museum har set på, om der på grunden skulle have været særlige forhold af historisk interesse. Dette var dog ikke tilfældet, og grunden blev frigivet til byggeri. Han tilføjer, at byggeriet efter planen skal stå færdigt til ibrugtagen i februar 2019.

Baggrunden for ønsket om at bygge et nyt Sognecenter er at etablere arbejdspladser til kirkens medarbejdere og lokaler til de mange aktiviteter, som foregår omkring kirken, der bl.a. huser en af Danmarks største FDF-kredse med over 250 medlemmer. Prisen for byggeriet bliver 22,8 mio. kr.