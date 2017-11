Løb med Julie Carl

Gratis løbeevent for alle

Af Dorthe Brandborg

Avisens fotograf Christian Ove Carlsson er i øjeblikket igennem en stor forvandling, som man kan læse om i avisen og på nettet.

Nu kan man også smage lidt af mosten, når Kaiser Sports løbecoach Julie Carl inviterer til gratis løbetræning om Utterslev Mose, søndag den 26. november kl. 10-11.

Her kommer hun til at sætte fokus på ’den korrekte vejrtrækning under løb’.

-Jeg gætter på, at de fleste har overlevet ved hjælp af egne teknikker indtil videre, men hvis folk vidste, at rytmisk vejrtrækning både giver fysisk og psykisk mere overskud på løbeturene – hurtige som langsomme – så er det værd at stifte bekendskab med, fortæller Julie Carl, der har gode erfaringer med det og bruger metoden hver gang hun selv løber.

Det er gratis at deltage og kræver kun tilmelding via ’Begivenheden’ her: www.facebook.com/events/512435785773502

Rent praktisk bliver det 50/50 teori og træning, så tag gerne lidt varmere tøj på end normalt. Timen er for let øvede til erfarne løbere. Vi mødes på P-pladsen nede for Mosehuset, Mosesvinget 4, 2400 København NV kl. 10. Deltagelse er på eget ansvar.