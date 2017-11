Made in Tingbjerg

Designer Henriette Rolf Larssen sammen med en af de deltagende kvinder. Foto: Martin Krogh

Nyt designværksted i Tingbjerg - et kreativt rum for kunsthåndværk for kvinder

Af Erik Fisker

Et nyt designværksted åbnede i tirsdags med stor tilslutning. Værkstedet er støttet af Radiometer og Brønshøj-Husum Lokaludvalg.

Designværkstedet igne:oya havde på deres første aften 24 kreative kvinder med interesse og evner inden for hækling, strikning, syning og brodering i Tingbjerg. Kvindernes kreationer skal med tiden udstilles og forhåbentlig sælges.

Kvinderne kommer også til at lære om iværksætteri, promovering og salg, så de i fremtiden selv kan stå for at sælge deres kreationer og i bedste fald få lyst til at føre det videre på egen hånd.

Håndens arbejde

– Tingbjerg er i høj grad en international bydel præget mange nationaliteter og her findes håndarbejde i mange forskellige afskygninger. Det er i høj grad kvinderne, som bærer traditionerne fra deres hjemegne med sig. Disse håndværkstraditioner er blevet overleveret gennem generationer og bringes nu med det nye værksted frem i lyset og får nyt liv i en ny kontekst, siger Line Falk Tranberg, der kommunikationsmedarbejder ved Tingbjerg Bibliotek.

Yildiz Özcan, som deltog i værkstedet, lærte allerede at hækle i hendes skoletid i Tyrkiet. – Det er rigtig dejligt at være sammen med andre kvinder fra hele verden og mødes omkring håndarbejdet. Jeg har endda også lært noget nyt, fortæller Yildiz Özcan, som er så begejstret for det nye værksted, at hun vil forsøge at bytte sin aftenvagt, så hun kan være med hver gang.

Dansk design møder håndarbejde fra hele verden

Designer Henriette Rolf Larssen og boligsocialmedarbejder Güler Yagci afholder værkstedet og planlægger samarbejde med designskoler og professionelle designere. For hvad sker der i mødet imellem en gruppe etniske kvinder fra Tingbjerg og designere og designstuderende? Og hvilket design udtryk kommer frem når dansk design smelter sammen med fx en tyrkisk håndarbejdetradition? Arrangørerne bag igne:oya er ikke tvivl om, at værkstedet vil skabe nye og spændende møder og give en stor gensidig læring på flere planer.

Igne:oya er kommet til verden gennem et samarbejde mellem Tingbjerg Bibliotek og Kulturhus, Diakonien ved Tingbjerg Kirke, helhedsplanen i Tingbjerg og designer Henriette Rolf Larssen.

– Planen er, at designværkstedet skal flytte over i de nye flotte værkstedslokaler, når Tingbjerg Kulturhus står klar, udtaler Martin Krogh, som har været med til at få igne:oya – projektet på benene og også er manden bag Tingbjerg Biblioteks kreative værksted Skaberværelset.

Håndarbejdsinteresserede er altid velkomne til at komme forbi i T-huset på Langhusvej 89 en tirsdag mellem kl. 16-21 og deltage på holdet og lade sig inspirerer eller lære videre.