Af Jan Løfberg

I 2. division i herrehåndbold vinder topholdene konstant.

Køge Håndbold og Hillerød Håndbold Klub 2 har sejret i alle deres seks første opgør. Derfor var det ikke lige efter planen, at IF Stadion i søndags måtte tage fra Ringsted med et nederlag på 20-26 mod TMS 2.

Stadion indtager 6. pladsen med otte point for seks kampe. På lørdag kl. 14.30 bør det dog blive til to nye point, når Furesø kommer på besøg i EnergiCenter Voldparken Hallen.