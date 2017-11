Rollespilsfabrikken i Brønshøj har ansøgt Klubhuspuljen om penge

Af Rune Dybvad (A) medlem af Borgerrepræsentationen og Kultur- og Fritidsudvalget

Rollespilsfabrikken i Brønshøj har ansøgt Klubhuspuljen om penge til at etablere Danmarks første rollespilsområde med hytte, lejrplads og gode muligheder for aktiviteter for børn og unge.

Projektet kalder de ”Orker i Det Grønne”, og det skal ligge i Hareskoven. Til min glæde kunne vi på Kultur- og Fritidsudvalgets møde i torsdags godkende ansøgningen på 3 mio. kr. til projektet.

Rollespilsfabrikkens løfter en særlig opgave, og deres mange aktiviteter er beviseligt med til at løfte unges livskvalitet markant. Det viser en undersøgelse fra Institut for Lykkeforskning. Derfor er det også ekstraordinært fedt, at vi kan tilbyde midlerne til et rollespilsområde der øger aktivitetsmulighederne for foreningen, så de kan engagere endnu flere børn og unge.

Foreningen løfter, i samarbejde med Socialforvaltningen, også en særlig indsats for børn og unge fra socialt udsatte byområder. Her er det nemlig vigtigt, at aktiviteterne foregår væk fra nærmiljøet – et sted, hvor de bliver mødt med neutrale forventninger og kan fordybe sig i aktivitet.

Der er enormt mange engagerede frivillige omkring Rollespilsfabrikken, pengene er en kæmpe cadeau til unikke arbejde de frivillige laver. Her rammer Klubhuspuljens midler i dén grad plet.