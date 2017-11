Politiet forlænger lukning af LTF-tilholdssted i Tingbjerg

Politidirektøren i Københavns Politi har i dag, i medfør af lov om forbud mod ophold i bestemte ejendomme, forlænget lukningen af et tilholdssted for bandegrupperingen Loyal To Familia i Tingbjerg.

Af Randi Salzwedell

Forbuddet trådte første gang i kraft den 27. oktober med virkning i 14 dage. Det skete ud fra hensynet til naboernes tryghed og sikkerhed, da lokalerne ligger i en bygning, der også huser flere forretninger, et bibliotek og en ungdomsklub.

Fortsat efterforskning og monitering

Forbuddet forlænges, idet Københavns Politi på baggrund af efterforskning og monitering fortsat vurderer, at der aktuelt er en konflikt i det københavnske bandemiljø, som LTF er en del af. Derfor vurderer Københavns Politi, at der fortsat er en betydelig risiko for angreb mod tilholdsstedet.

Lukning fastholdes trods 14 dage uden skud

– Vi kan konstatere, at man fortsat bevæbner sig i bandemiljøet og at der stadig er spændinger imellem de grupper, der har ligget i væbnet konflikt. Dette har ikke ændret sig, selv om der ikke er skudt i 14 dage. Vi vurderer, at der fortsat er betydelig risiko for angreb og derfor opretholder vi lukningen af bandetilholdsstedt af hensyn til de øvrige borgeres tryghed og sikkerhed, siger politiinspektør Torben Svarrer.

Lukningen betyder konkret, at det er forbudt at tage ophold på adressen Ruten 14 , kælderen, Tingbjerg, 2700 Brønshøj.Forbuddet gælder frem til den 8. december 2017 kl. 14.