Racerløb med el-biler – og kommunalvalg

I sin tid foregik Copenhagen Historic Grand Prix på Østerbro

Af Finn Gunst

Af Finn Gunst

I sin tid foregik Copenhagen Historic Grand Prix på Østerbro. Borgerne i denne bydel protesterede i stigende grad mod dette forurenende støjhelvede. Billøbet blev i stedet flyttet til vores bydel – Bellahøj/Brønshøj. Efter denne sommers weekendlarm – var der i vores lokale avis op til flere protestskrivelser.

For nylig erfarede jeg, at der i Borgerrepræsentationen blev stillet forslag om et ’Formel E-løb’ – et racerløb for el-biler. Forslaget kan forekomme sympatisk. Imidlertid var der modstand fra blandt andet Enhedslisten, der finder, at der i vores dejlige by er biler nok – uanset i hvilke udgaver.

Det skal bemærkes at 3 lokaludvalg er imod Copenhagen Historic Grand Prix i vores by.