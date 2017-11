Regnskabets time

Optælling på EnergiCenter Voldparken. Foto: Kaj Bonne

Af Erik Fisker

Sidste tirsdag blev det afgjort, hvem der fra 1. januar og fire år frem skal sidde på de 41 pladser i Regionsrådet for Hovedstaden og de 55 pladser i Københavns Borgerrepræsentation. Både Venstre og Dansk Folkeparti måtte indkassere tilbagegang, mens Alternativet med over 10 procent af stemmerne i Københavns Kommune kan sætte sig på en af borgmesterposterne.

Tilbagegangen for Dansk Folkeparti betyder, at borgmesteren for kultur og fritid i København gennem de sidste fire år, Carl Christian Ebbesen, må forlade borgmesterposten.

I Region Hovedstaden kan Sofie Hæstorp Andersen fortsætte som regionsrådsformand, mens Københavns overborgmester, Frank Jensen, også kan fortsætte.

Flere af partierne i Borgerrepræsentationen har skiftet spidskandidat og med Alternativets gode valgresultat, sker der store ændringer i besættelsen af borgmesterposterne. Alle forvaltninger i Københavns Kommune, undtagen overborgmesterens egen afdeling, skal have ny politisk chef.

Udover Frank Jensen er det kun den nuværende socialdemokratiske socialborgmester, Jesper Christensen, der fortsætter som borgmester. Det bliver dog ikke som socialborgmester, men som Børne- og Ungdomsborgmester.