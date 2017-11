Så kom julen til Husum

Foto: Privat

I lørdags blev juletræet tændt i Husum Bypark

Af Erik Fisker

Den lokale Husum Juletræsforening stod igen som arrangør, for det er en tradition, som går helt tilbage til 1982, hvor de handlende i Husum syntes, at Husum også skulle have et juletræ. Og sidenhen har der stået et stort og flot træ i bydelen, først på Husum Torv og nu i Husum Bypark.

Igen i år var der opvarmning af Husum Bypark Orkesteret, som var mødt talstærkt op med en 10-12 musikere. Og medens de voksne støttede foreningen Rotary ved at holde varmen med varm gløgg var der rigtigt gang i æbleskiverne til børnene. Her var det de lokale spejdere fra Husumvold Kirke, der blev støttet.

Husum Juletræsforening havde i år fået SPIRE børnekoret fra Husum og Husumvold Kirker til at stille op, og de underholdt meget flot med julesange. Ifølge Johnnie fra Husum Special Optik, som sammen med Klaus fra Husum Glarmester, er de to der har styret Juletræsforeningen gennem de sidste 15-20 år, så bliver dette SPIRE børnekor en ny tradition fremover.

Aftenens juletale blev holdt af, som Johnnie omtalte ham, Husum Byparks egen socialborgmester, Jesper Christensen. Jesper holdt en juletale om, at vi skal hjælpe hinanden, og derefter sørgede Jesper for, at selveste julemanden blev kaldt frem med lidt hjælp af børnene.

Juletræet I Husum Bypark blev tændt, da julemanden med hjælp fra en stigevogn fra Brandstationen Hulgårdsvej, nåede helt op til stjernen og fik drysset lys ud over træet.

De 2 arrangører fra Husum Juletræs Forening, Klaus og Johnnie, kunne, efter at alle børn havde fået den obligatoriske slikpose, konstatere, at der udleveret knap 300 nissehuer. Og et tilsvarende antal slikposer. Altså et flot fremmøde af glade børn og forældre til juletræstændingen.