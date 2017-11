Stadion tog fat igen

Stadions gule forsvarsspillere Magnus Andersen (tv.) og Mathias Doktor arbejdede intensivt i kampen mod Furesø. Foto: Christian Ove Carlsson.

Vandt 28-23 over Furesø og holder dermed trit med topholdene

Af Jan Løfberg

Starten for IF Stadions 2. divisionsherrer i håndbold har ikke været lige så lovende som sidste år. Der er blevet smidt fire point, så derfor skal der arbejdes hårdt, hvis drømmen om at være en del af oprykningsræset til 1. division skal vedligeholdes.

Heldigvis havde Stadion-spillerne taget deres nye trøjer fra sponsoren Danske Bank rigtigt på i lørdags, da de satte Furesø håndbold til vægs i EnergiCenter Voldparken Hallen med en solid fight. Det gav en sejr på 28-23.

Stadion indtager 3. pladsen med 10 point. Køge fører med maksimumpoint 14 efter en sejr på 30-26 over Hillerød, der indtager andenpladsen med 12 point.

På søndag skal Stadion til Korsør, hvor man møder byens håndboldstolthed i Storebæltshallen kl. 14.