Store Krimidag på Brønshøj Bibliotek

Mød et par af Danmarks mest populære forfattere og bliv opdateret på hvad der sker på den danske krimiscene lige nu

Af Dorthe Brandborg

Mandag d. 20.11. kl. 17-21 kan du blandt andre møde Bo Tao Michaëlis, JatribnMag. art. i litteraturvidenskab og forfatterne Katrine Engbjerg og Jesper Stein.

Den navnkundig litteratur- og kulturanmelder samt tv-anmelder og krimiekspert Bo Tao Michaëlis lægger ud. Han fortæller om sæsonens bedste krimier og får gode ideer til kriminelt gode krimier – og de halvdårlige romaner kommer sikkert også under vanlig munter behandling.

Dernæst serveres der tapas fra Lindas Tapas og kl 18.45 fortæller Katrine Engberg om sit forfatterskab.

Katrine Engberg debuterede i 2016 med den anmelderroste Krokodillevogteren.

Blodmåne, juni 2017, blev om muligt endnu bedre modtaget.

Forfatteren vil fortælle om baggrunden for bøgerne og om sit skift fra at være skuespiller, koreograf og instruktør på tv og teater, til at springe ud som krimiforfatter. Kl. 20.00-21.00 er det Jesper Stein tur. Han er uddannet journalist og har haft politi- og retsstof, og litteratur som stofområde. Han debuterede i 2012 som skønlitterær forfatter med krimien Uro, den blev efterfulgt af Bye bye blackbird, (2013), Akrash (2014), Aisha (2015), Papa (2017).

Katrine Engbergs og Jesper Steins romaner har længe ligget øverst på hitlisterne og også været blandt de mest reserverede bøger på biblioteket – her er chancen for at møde med forfatterne bag bestsellerne.

Billetter kan købes på bibliotekets hjemmeside eller på biblioteket i den bemandende åbningstid.