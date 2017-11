Brønshøj Boldklubs U15-hold blev en suveræn vinder af den københavnske mesterrække i fodbold.

Dermed kunne spillerne efter en flot sejr på 6-2 over KB i lørdags lade sig hylde et par timer senere på Tingbjerg Ground foran de over 500 tilskuere.

Foto: Christian Ove Carlsson. Brønshøj-Husum Avis sætter fokus på det succesrige U15-hold i næste uge.