Til foråret vil en million blomster stå i fuldt flor

Utallige blomsterløg er lagt i København. Foto: Københavns Kommune

Efter en kold og grå vinter vil København blive iklædt smukke lilla, gule og røde nuancer, når utallige blomsterløg begynder at pible frem først på året som små forårsbebudere

Af Erik Fisker

Medarbejdere fra Teknik- og Miljøforvaltningen har i november været i fuld sving med lægge de mange blomsterløg i jorden rundt omkring i de københavnske bydele.

Ladet på plantebilerne har været fyldt op til randen med blomsterløg med sorter som erantis, tulipaner, scillaer og påskeliljer. Allerede fra februar vil københavnerne kunne nyde de første krokus og vintergækker, der begynder at titte frem, og helt frem til maj vil der stadig blomstre hvide og gule påskeliljer.

Københavnerne vil blandt andet kunne spotte en smuk kombination af blomster på fx Tomsgårdsvej i Nordvest og langs Islevhusvej i Brønshøj, hvor tulipaner, anemoner og hyacinter vil folde sig ud.

De yngste københavnere vil også møde et flot syn, når vintergækker og påskeliljer springer ud på byens Bemandede Legepladser.

– Vi arbejder hele tiden på at få naturen ind i byen. Efter en lang vinter sukker mange københavnerne efter de første tegn på forår. De mange tusinde blomsterløg vil derfor skabe glæde hos københavnerne og kaste glans over vores by, når vi mest trænger til et varsel om lysere tider med mere varme, siger en næsten poetisk teknik- og miljøborgmester, Morten Kabell.

Blomsterløgene, der er fordelt i alle de københavnske bydele, vil blomstre fra februar til maj i 2018. De mange blomster er én af flere indsatser, som Københavns Kommune sætter ind med for at sikre mere natur i byen.