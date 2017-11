U15 – en rigtig god historie

Brønshøjs U15-spillere angreb heftigt mod KB i den sidste kamp i Mesterrækken. Foto: Christian Ove Carlsson.

Brønshøjs U15-hold vandt Mesterrækken – for et halvt år siden kunne man knapt nok stille et helt hold, nu kommer der 28 talenter til træning

Af Jan Løfberg

Ali Mohammed og Moisés Vestergaard var et par stolte trænere, der kunne følge deres U15-mandskab ind til hyldest foran Brønshøj Boldklubs fans på Tingbjerg Ground i forrige uge. Drengene havde netop banket KB med 6-2 og var endt som en suveræn vinder af Mesterrækken.

Det er en god historie. Det er en succeshistorie. Det er en historie om modgang, der blev vendt til medgang.

Ali Mohammed har været træner i Brønshøj i fem år:

– Det startede med, at U10 havde mistet deres træner. Da min lillebror skulle til at spille U11, kontaktede jeg Brønshøj, og så har jeg været her lige siden. Moisés Vestergaard kom til BB for halvandet år siden, og har siden i år sammen med Ali Mohammed:

– Ali stod og manglede spillere. Lyngby havde snuppet et par af holdets stjernespillere, så drengene gik igennem en meget svær periode med et amputeret hold.

Nyt håb

De to trænere fik banket nyt håb ind i spillerne. De holdt et møde med dem, hvor de talte om værdier som holdånd; kig indad i stedet for at pege fingre; god kommunikation; løft hinanden; træning skal være sjovt.

Så fra at man tidligere i år knapt kunne stille et fuldt hold på 11 spillere, er der nu 28 spillere i U15: – Vi har vores 1. hold i Mesterrækken, og så er 2. holdet med for 7-mandshold, men som det ser ud nu, så kan vi stille to 11 mandshold meget snart, siger Ali Mohammed.

Den sportslige succes er ikke til at tage fejl af. Og det bliver der talt om blandt deres jævnaldrende kammerater: – Så derfor henvender flere spillere sig nu til vores klub. De kommer af sig selv, fordi de hører, at vi har et godt kammeratskab samtidig med, at vi vinder kampe, siger Moisés Vestergaard.

17 nationaliteter

U15-holdet er også en integrationssucces helt uden grænser – og spillerne kommer fra alle mulige områder i Storkøbenhavn, for eksempel både Sydhavnen og Værebro. Der er forskellige 17 nationaliteter: – Men det gode er, at vi nu også tiltrækker de etniske danskere, så der nu er fem med i vores trup, siger Ali Mohammed.

Som de to trænere er enige om: – Jo mere kultur og alsighed, desto bedre.

Nu ser Brønshøjs U15-drenge frem til at fortsætte den sportslige succes i ”vinterbolden”.

Irak, Libanon, Albanien, Zanzibar, Sydafrika, Ghana, Danmark, Pakistan, Marokko, Guinea, Somalia, Iran, Palæstina, Italien, Spanien, Rumænien og Syrien.

De fik guldmedaljer i Mesterrækken: Abdulla Gharib Abdalla, Amir Abdi Ali Guleed, Anis Ibrahim Manfouz, Ayub El Moussati, Frederik Cassina Jensen, Hadsi Hajar, Kassem Matar, Kevin Golrokhian, Malik Ait Ahmed, Mamadou Alpha-Bah, Mikkel Jensen, Mohamed Mouad El’Idrissi, Mohammed Altamimi, Sylvester Dante Højlund Christensen.