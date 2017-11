Union var halvt flyvende

Unions Paulo Fernando (nr. 12) forsøgte ekvilibristisk at saksesparke bolden ind i FBs mål. Foto: Christian Ove Carlsson.

Boldklubben fra Genforeningspladsen er på førstepladsen, når forårssæsonen går i gang

Af Jan Løfberg

Havde fodbold været et spil, som gav et retfærdigt billede af spil og chancer, så havde Union vundet alle 13 i efterårssæsonen i Københavnsserien. Sådan er det ikke, så derfor har Union afgivet otte point ved at tabe to kampe mod hhv. HB og KB og i lørdags blev det 1-1 i Frederiksberg Idrætspark mod Frederiksberg Boldklub.

Union burde nok have vundet, men alligevel virkede både spillere og trænerteam tilfredse med det uafgjorte resultat, for FB spillede klogt og var ikke ufarlige. Mads Petersen bragte Union foran to minutter ind i 2. halvleg, da FBs målmand boksede bolden lige ud i hovedet på ham, og Mads dirigerede smukt bolden i nettet. Herefter overlod Union uforståeligt spille til hjemmeholdet.

Bare fem minutter senere udlignede Esben Gejl med en af de flotteste indersider længe. Uden for feltet placerede han bolden helt oppe i krogen. Herefter var der ganske få chancer, og til stor irritation for især en Union-tilhænger trak FB tiden ud. Da en Union spiller i 4. overtidsminut blev nedlagt lige uden for feltet, og kampen kunne være endt med et meget farligt frispark, valgte dommeren at fløjte kampen af i stedet.

Union fører KS med 31 point, tre flere end oprykkerne fra HB på andenpladsen.