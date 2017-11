Valgmøde i Tingbjerg

Alina Protsyk (R) Jesper Christensen(S), Sofie Seidenfaden (S) Anette Thaulov (R) Noura Bendali (Nationalpartiet), Anne Valentina Berthelsen (SF) og Stine Skot fra (Å). Der var dog ingen fra blå blok repræsenteret. Foto: AB

Under parolen ”hvad kan vi gøre ved utrygheden og banderne ” var beboerne i Tingbjerg inviteret til valgmøde af foregangskvinde for Tingbjerg Eves Univers og Bydelsmor i Tingbjerg, Sabah Qarasnane

Af Dorthe Brandborg

Der var mødt ganske pænt op på Tingbjerg Skole sidste mandag, hvor Socialdemokraterne, SF, Radikale, Nationalpartiet, og Alternativet, var inviteret til dialog med beboerne om, hvordan man kan gøre Tingbjerg et bedre sted at bo.

Mødet startede med en workshop, hvor politikerne blandede sig med tilhørerne, og hvor alle kunne komme til orde og bidrage med deres ideer og erfaringer.

Socialborgmester Jesper Christensen lagde ud med, hvad han mente var vigtigt for at bydelen kom til at rejse sig og blive et bedre sted at bo.

– Det er det vigtigste at børn og unge. Job og uddannelse. Vi har et fællesansvar for at det sker, og at de unge får en tro på fremtiden. Jeg synes, at fritidsinteresserne var meget bedre i Tingbjerg, da jeg var barn, og det skal der kigges på.

En anden ved bordet tilføjede, at hun gerne så flere fritidsjob til de unge, så de ikke hang på gaderne.

-Voksne tør ikke sige noget til børn og unge, hvis de gør noget forkert, for så tager forældrene dem i forsvar – ”Hvorfor skælder du mit barn ud”. Der skal være mere respekt. Forældrene må komme mere på banen og tage ansvar. De skal da stille spørgsmål til, hvorfor deres barn pludselig går med et ur til 32.000 kr., og vide, hvad deres børn går og laver. Fædrene skal i høj grad være mere til stede i deres drengebørns hverdag, var nogle af forslagene.

Flere kvinder gav også udtryk for, at de var bange for, hvad deres børn kom ud i. De efterspurgte mere lys på gaderne, og så blev der efterspurgt bedre samarbejde mellem forældre og myndighed. Desuden var der også folk der mente, at man måtte se på hvem der blev anvist til bydelen, så der blev en mere jævn fordeling af danskere og folk med fremmed herkomst.

En anden beboer, der har boet i Tingbjerg i hele sit liv, kom med et forslag om, at man kunne få de unge med til at bygge kulturhuset, så de fik noget at rive i og dermed få følelsen af ansvar. Desuden oplevede hun at de unge tissede og røg hash i kælderrummene, fordi der ikke var noget værested, for de unge.

-Jeg mener, at pædagogerne i Tingbjerg har svigtet og det samme har forældrene og politikerne. Der er bander, fordi de unge mangler støtte og respekt, sagde hun, der sammen med Tingbjergs beboere håber, at politikerne denne gang vil lytte til deres oplevelser og mange erfaringer.

Stine Skot fra Alternativet var da heller ikke sen til at anerkende beboerne.

-Det er jo jer, der ved, hvad der sker herude og det er også jer der ved, hvad der skal til. Vi skal støtte op og støtte op omkring forældrene, sagde hun.