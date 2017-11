Vild afslutning i Valby

Brønshøj fik 3-3 i en betydningsløs kamp mod Frem

Af Randi Salzwedell

Til foråret spiller Boldklubben Frem op oprykning til 1. division i fodbold, mens Brønshøj Boldklub skal undgå at rykke ud af divisionsturneringen.

Da man kun tager point med over mod de klubber, man er i slutspil med, betød det, at kampen i lørdags i Valby Idrætspark mellem de to traditionsrige københavnerklubber var helt uden betydning, men underholdende var 3-3-kampen.

De 1071 tilskuere så en time uden mål, men de sidste 30 minutter var ret vilde. Tre gange kom Frem foran, og tre gange udlignede Hvepsene.

Kevin Bechmann Timm, Patrick Naundrup og Christoffer Boateng sørgede for hvepsescoringer.