Vind billetter til jul i Tivoli

Foto: Tivoli

I samarbejde med Tivoli udlodder avisen 2 x 2 tics til ELF The Musical - entre til jul i Tivoli er inkluderet.

Af Dorthe Brandborg

Når Tivoli for 24. gang tager hul på den klassiske nedtælling til juleaften, bliver det med premiere på et nyt jernbanetema.

Gæsterne kan nu besøge Hjulkøbing, der erstatter alpebyen på Plænen. Årets anden store nyhed er Broadway hittet ”ELF The Musical,” som er fyldt med juleeventyr. Måske har du, lige som millioner af andre verden over, set julefilmen Elf med Will Ferrell i hovedrollen?

Nu bliver historien om forældreløse Brormand, der ved en fejl falder ned i Julemandens sæk som baby og vokser op på Grønland, til en eventyrlig julemusical i Tivolis Koncertsal med blandt andre Christiane Schaumburg-Müller, Pelle Emil Hebsgaard, Tommy Kenter, Julie Steincke, Camilla Bendix, Niels Ellegaard og mange flere i Broadway- og West End-successen, der for første gang kan opleves uden for USA og UK.

Billetterne skal bruges fredag 24. november 2017 kl. 17.30 og kan ikke ombyttes. For at deltage skal du svare på følgende:

”Hvem spiller rollen som ELF?”

a. Niels Ellegaard

b. Pelle Emil Hebsgaard

c. Tommy Kenter

Svaret sendes med mærke ”ELF The Musical” til kon@bha.dk og skal være avisen i hænde senest den 17/11 kl. 9. Vinderne får direkte besked