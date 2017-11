Vind billetter til Paddington 2

Verdens dejligste bjørn er tilbage

Af Dorthe Brandborg

Den lune bjørn har nu fundet sig godt til rette hos familien Brown i London. Han er afholdt af alle omkring sig og spreder glæde og marmelade hvor end han går. Paddington har dog meget travlt, da hans elskede tante Lucy snart fylder 100 år, og han er derfor på jagt efter den perfekte gave.

Den finder han endelig i Hr. Grubers butik, hvor han finder en helt fantastisk pop-op bog. Men Paddington har jo ingen penge, så han må påtage sig en masse arbejde for at få spare pengene sammen.

Da han endelig har fået skrabet nok sammen, viser det sig, at bogen netop er blevet stjålet! Nu er gode råd dyre og nu er det op til både Paddington og familien Brown at finde tyven på trods af, at han viser sig være noget af en mester i forklædning.

Mikkel Lomborg, også kendt som Hr. Skæg, lægger stemme til Paddington, mens modeekspert Mads Christensen lægger stemme til den meget velklædte Hugh Grant.

I samarbejde med SF-film udlodder avisen nu 1×4 billetter til filmen.

Som 2. præmie en Paddington 2 madkasse, penalhus og notesbog

For at deltage skal du svare på følgende:

”Hvem lægger stemme til Paddington?”

a. Bubber

b. Mikkel Lomborg

c. Søren Hauch-Fausbøll

Svaret sendes med mærke ”Paddington2” til kon@bha.dk. Svaret skal være avisen i hænde senest den 1. december kl. 8. Vinderne bliver offentliggjorte i avisen den 5. december, hvorefter præmien kan hentes på redaktionen på Søborg Hovedgade 79, 2860 Søborg.