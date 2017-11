Vind bogen ”Havebyen”

I samarbejde med Gads Forlag udlodder avisen nu 3 eksemplarer af bogen, som er skrevet af Helle Ravn og Peter Dragsbo.

Af Dorthe Brandborg

Havebyen, The Garden City, var en idé, der opstod i England omkring 1900 som reaktion mod industribyernes stenørken. Havebyer skulle være planlagte, grønne og smukke byer, fri for slum og jordspekulation.

Ideen gik sin sejrsgang over hele verden og var med til at skabe den moderne byplanlægning. Havebyen er den første beskrivelse af de 25 danske havebyers historie, som begyndte i 1911-12 med Grøndalsvænge i København og Gerthasminde i Odense.

Bogen beskriver havebyernes arkitektur, havekultur og fællesskaber før og nu. Det er desuden første gang, havebyen behandles på tværs af de nationale grænser. For havebyen var ikke bare var en engelsk idé, der blev kopieret:

Bogens eksempler fra England, Tyskland og Norden viser, at havebyerne blev præget af nationale traditioner for bygnings- og havekultur. De gamle havebyer er stadig attraktive alternativer i den moderne storby og i bogen findes også et afsnit fra havebyen Bavnevangen i Brønshøj.

I samarbejde med Gads Forlag udlodder avisen nu 3 eksemplarer af bogen, som er skrevet af Helle Ravn og Peter Dragsbo.

For at være med i konkurrencen skal du svare på følgende:

Hvor stammer ideen om havebyer fra?

a. Tyskland

b. Danmark

c. England

Send svaret med mærke ”Havebyen” til kon@bha.dk eller til Brønshøj Husum Avis, Søborg Hovedgade 79, 2860 Søborg. Svaret kan også lægges i postkasserne ved Ruten og K.C Møbler.

Svaret skal være avisen i hænde senest fredag den 1. december kl. 8. De tre vindere bliver offentliggjort i avisen den 5. december, hvorefter præmien kan afhentes på redaktionen