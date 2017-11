Vovehals fra Brønshøj

Sparkling Tea har været på markedet siden januar og har allerede solgt 8000 flasker i 4 lande. Du kan blandt andet købe de fore forskellige Sparkling Tea hos Brønshøj Vinhandel på Frederikssundsvej. Foto: Kaj Bonne

At sige et godt vellønnet job op for at kaste sig ud på dybt vand og forfølge en drøm - det er hvad, Bo Sten Hansen fra Brønshøj og hans innovative partner Jacob Kochemba har gjort med produktet Sparkling Tea

Af Dorthe Brandborg

Så kom afgørelsen endelig – en som Bo og Jacob længe har ventet spændt på. De blev sidste uge kåret til årets iværksættere med deres forbilledlige vovemod og modtog ivækstpris som årets vovehals 2017.

-Ivækstprisen er måske den vigtigste iværksætterpris i Danmark, og det er store spillere som fx Google og Codan, som står bag uddelingen. At vinde som ”Årets Vovehalse” er et fantastisk skulderklap. Vi var oppe mod nogle stærke kandidater og er vildt taknemlige for at folk stemte på os, fortæller erhvervsmanden og tidligere områdechef i PFA Pension Bo Sten Hansen og hans kompagnon, sommelier Jacob Kochemba.

De to venner kastede sig for knapt et år siden ud på dybt vand, da de stiftede Copenhagen Sparkling Tea Company – en drik som Jacob er mastermind bag.

-Jacob udviklede for et par år siden en helt ny drikkekategori. Ingen havde før tænkt, at man kunne lave en tedrik med og uden alkohol, men det gjorde Jacob, fortæller Bo, der blandt andet testede drikken af på sin kone og mødrene i datterens klasse.

-Vi testede tre forskellige flasker af og de var fan med det samme. Den uden alkohol er min kone meget glad for, da man har følelsen af at man får noget specielt at drikke uden at man har tømmermænd og morgenen, fortæller Bo med et grin.

Slår på tromme for drømmene

Og det er da også noget at et økonomisk sats for duoen. Bo sagde sit meget vellønnede job op.

-Jeg tænkte, at det skal være sjovt at gå på arbejde, man skal ikke bare blive i sit job, fordi man hiver en god løn hjem. Min kone var også med på ideen. Vi fik talt om: ”Hvad er det værste, der kan ske?” Vi har skåret ned på al luksus, så kan forhåbentlig kan blive i vores hus i Brønshøj, fortæller Bo, og forsikrer, at han synes han er blevet en meget gladere mand, fordi han har fulgt sin mavefornemmelse og nu arbejder med noget, han brænder for.

Store planer

Bo og Jacobs boblende dråber er lavet på økologiske råvarer – rig på vitaminer og antioxidanter. Trods store etablerede spillere i branchen, har Copenhagen Sparkling Tea Company allerede fået deres mousserende te inden for hos Michelin-restauranter, luksushoteller og vinbutikker i Danmark, Sverige, Norge og senest i Tyskland.

-Sparkling Tea bliver produceret i Tyskland. Det har ikke været muligt at finde et sted i Danmark, hvor man har den erfaring, som minder om champagneproduktion. Vi deltager begge i produktionen i Tyskland, som tager 6-8 uger fra den bliver brygget til den er på flaske. Sparkling Tea er lavet på 7-12 forskellige slags te i hver og så bliver den blandet med en økologisk hvidvin, fortæller Bo, der håber at duoen med tiden kan lave deres eget tebryggeri.