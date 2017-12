Kunstgræsbane med kork til Tingbjerg Idrætspark

En kold januardag i 2015 indviede Kultur- og Fritidsborg- mester, Carl Christian Ebbesen en ny kunstgræsbane i Tingbjerg. Den næste måler 72 m x 11 m, og det bliver en ny borgmester, der kan indvie banen til sommer. Foto: Kaj Bonne

Udsigt til at en ny type kunstgræsbane kan tages i brug i Tingbjerg Idrætspark i sommeren 2018

Af Erik Fisker

Gennem det politiske system på Københavns Rådhus er i øjeblikket forslag om, at Borgerrepræsentationen skal udmønte anlægsmidler på i alt 10,2 mio. kr. til en kunstgræsbane i Tingbjerg. Oprindelig var pengene sat af til en kunstgræsbane ved Boldklubben FIX´s baner ved Brønshøj Kirkevej og Kirkemosen, men det blev der sat en stopper for, da fredningsmyndighederne af miljømæssige årsager ikke gav tilladelse til en kunstgræsbane i det fredede område. Herefter besluttede politikerne, at banen i stedet skulle etableres i Tingbjerg Idrætspark.

I Tingbjerg Idrætspark er der allerede en stadionbane, to kunstgræsbaner (11 mands og 7 mands) og 9 naturgræsbaner i forskellige størrelser. Den nye kunstgræsbane anlægges øst for stadionbanen, som en omlægning af en 11 mands naturgræsbane. Med denne placering er der sammenhæng med caféområdet, hvorfra der er udsyn til banen. Placeringen af den nye bane er sket med baggrund i en dialog med brugerne.

Brønshøj Boldklub har hjemmebane i Tingbjerg Idrætspark, hvor også Boldklubben FIX og Husum Boldklub benytter banerne.

Første bane med kork

Der har de seneste år været et fokus på kunstgræsbaner og deres mulige negative påvirkninger at det omgivende miljø. Det betyder blandt andet, at der arbejdes med mere miljøvenlige produkter til infill i banerne. Infill er det materiale, der understøtter stråene og holder dem oppe.

Lokale- og Anlægsfonden i København støtter dette udviklingsarbejde, og med fondens tilskud er det muligt at anvende kork, som infill i den planlagte kunstgræsbane i Tingbjerg Idrætspark i stedet for gummigranulat.

Kork er et naturligt forekommende produkt, og der skønnes ikke at være negative miljømæssige konsekvenser ved, at det spredes til naturen. Kork er et forholdsvist nyt produkt i kunstgræsbaner, men har nogenlunde de samme egenskaber som gummigranulat. Banen i Tingbjerg bliver Københavns Kommunes første bane med infill af kork og sand. EF