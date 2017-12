60’erfest på Bellahøj Skole

- Jeg synes, at festen var sjov og hyggelig, fordi man fik tid til at tale med mange og der var musik, siger Astrid, der her står med stribede bukser foran bandet. Foto: Privat

Torsdag aften den 23. november stod i 1960’ernes navn på Bellahøj Skole

Af Erik Fisker