Beskeden lyssætning

Vandtårnet er desværre en pauver udgave af sig selv, da det kun er hver anden søjle, der har fået julelys på i år. Foto: Kaj Bonne

Det er måske sidste jul, at borgerne får lov at nyde julelyset på Brønshøj Vandtårn

Af Dorthe Brandborg

Det er noget af en discountudgave, som udgør julebelysningen på Vandtårnet i år. Kun hver anden søjle har fået lyskæde på, hvilket også undrer flere beboere i bydelen. I tre år har man haft lov til at sætte lys på Vandtårnet til jul, men nu er der åbenbart instanser, som ønsker at få den tradition stoppet.

Det er ikke bare beboerne der undrer sig, det gjorde også Fritids- og Kulturborgmester Carl Christian Ebbesen, der indledningsvis nævnte det i sin tale, inden han tændte lyset på vandtårnet lørdag eftermiddag.

-Det er Slots- og Kulturstyrelsen, der giver tilladelse til at sætte julelys op på Brønshøj Vandtårn, fordi bygningen er fredet. Sidste år udløb tilladelsen, og derfor søgte forvaltningen styrelsen om at få lov til at udsmykke tårnet med lys igen i år. Det er jeg glad for – for det er meget smukt. Jeg håber, at det lykkes forvaltningen at finde en permanent løsning med Slots- og Kulturstyrelsen, så der også fremover vil være lys på vandtårnet ved juletid, siger borgmesteren.