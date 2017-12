Brønshøj fører Skakligaen

Stormester Carsten Høi (stående) følger sin klubkammerat Jakob Aabling-Thomsens parti (den tomme stol). Jakob Aablingvandt over Kåre Kristensen, der sidder og tænker. Foto: Martin Noer.

Med en stor sejr på 6-2 gik Brønshøj Skak Forening i front

Af Jan Løfberg

Xtracon Skakligaen tegner til at blive både jævnbyrdig og spændende. Og det er noget som passer Brønshøj Skak Forenings homogene mandskab godt. I søndags lykkedes det så BSF at vinde en flot sejr på hele 6-2 over Nordkalotten i 3. runde.

Brønshøjs rutinerede stormester Carsten Høi var ene om at tabe, men da holdkammeraterne sørgede for fem gevinster og to remiser, var storsejren en kendsgerning. Da samtidig Skanderborg måtte nøjes med 4-4 mod Nordre fra Aarhus, indtager Brønshøj nu førstepladsen.

Brønshøj fører med 16 point, Skanderborg har 15 og BMS fra Ballerup har 13½ på 3. pladsen. BSF skal i 4. runde til Ballerup for at møde BMS.