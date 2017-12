Brønshøj Rotary Klub hædret

På billedet ses tv. Præsident for Brønshøj RK. Helge Andersen og th. Just Hartoft fra Distrikt 1470. Foto: Privat

Brønshøj Rotary Klub havde for nyligt besøg fra Rotarys distriktsledelse, som ville hædre klubben for at være en af de helt store bidragsydere til projektet, End Polio Now, og modtog i den anledning et diplom som bevis herpå.

Af Dorthe Brandborg

”End Polio Now”

End Polio Now er et af Rotarys helt store succesprojekter. Projektet blev startet af Rotary tilbage i 1979 og siden da har Rotary samen med WHO medvirket til vaccination af ca. 2,5 milliarder børn, det vil sige, hvad der svarer til 1/3 af jordens befolkning!

Man er nu så tæt på målet, at man håber at kunne erklære verden for Polio fri inden for få år. I 1988 var der 350,000 registrerede tilfælde mens der i 2015 var blot 74 tilfælde. Disse tilfælde kommer fra isolerede stammeområder i Afganistan og Pakistan der ikke kun fysisk men også kulturelt er meget svære at nå.

Projektet har ud over regeringer og fonde verden over en altoverskyggende bidragsyder nemlig Linda og Bill Gates fond. De har således forpligtet sig til at fordoble beløbet indsamlet af Rotary hvilket vil sige, at de har lovet at støtte med op til 450 mil. Us dollar over de næste 3 år.

For at verden kan erklæres Poliofri kræves det, at der ikke har været registreret tilfælde i 3 år.