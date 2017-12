Bydelene smuldrer når politikerne tøver

Barbara Cros, Bellahøj l og ll Årets negative hitliste for boliger, ghettolisten, er netop offentliggjort. Brønshøj- Husum bidrager med to bebyggelser: Tingbjerg og Gadelandet. Den sidste er ny på listen. Kommunal boligsocial anvisning spiller en central rolle for at mange udsatte familier og sociale problemer samles i almennyttigt byggeri. Noget som et område som Brønshøj-Husum […]

Årets negative hitliste for boliger, ghettolisten, er netop offentliggjort. Brønshøj- Husum bidrager med to bebyggelser: Tingbjerg og Gadelandet. Den sidste er ny på listen.

Kommunal boligsocial anvisning spiller en central rolle for at mange udsatte familier og sociale problemer samles i almennyttigt byggeri. Noget som et område som Brønshøj-Husum med mange almennyttige boliger er særligt sårbart overfor.

En af konsekvenserne af den boligsociale anvisning er, at vi har fået udsatte boligområder, ghettoer, visitationszoner og skyderi i Tingbjerg og Gadelandet.

Den gældende anvisningsaftale, som ligner den gamle aftale, blev genforhandlet og vedtaget af alle partier i Borgerrepræsentationen i 2014.

Morten Kabell, Enhedslisten, havde som et af sine valgløfter lovet at ændre anvisningsaftalen. Desværre holdt han ikke sit løfte. Aftalen skal genforhandles til næste år.

Den boligsociale anvisning, der aftales for 4 år ad gangen, går ud på at kommunen har ret til at bruge hver tredie lejlighed til boligsocial anvisning. Når man når op til 40 % ledige i et boligområde, stopper man anvisningen. Men man begynder igen, når man når ned under 40 % ledige. I Bellahøj l og ll har man i alt brugt mere end 200 ud af 485 lejligheder til boligsocial anvisning indenfor de sidste 17 år.

I Tingbjerg stoppede man anvisningen i en periode på grund af problemer. Da det begyndte at gå bedre, begyndte man igen at anvise. Det virker som en evigheds-maskine, hvor de sociale belastninger aldrig hører op.

En af de store politimæssige og sociale opgaver i forbindelse med bandekonflikten er at skærme unge og mindre børn. Alligevel fortsætter politikerne med at skabe boligområder, hvor mange udsatte familier bor tæt sammen. Områder hvor det er let at rekruttere nye bandemedlemmer.

Politikerne mener tilsyneladende, at beboere i almennyttige boligområder fortsat skal tåle nedslidning, bære sociale belastninger og løse store sociale problemer. En tankegang, der har domineret den boligsociale indsats gennem mange år. Det rammer udsatte børnefamilier og er med til at fastholde negativ social arv.

Hvis vi ikke ændrer beboersammensætningen, nedslides de almene boligområder og udvikles til socialt belastede kampzoner, der bagefter tilbydes kvarterløft og velmenende sociale projekter som forsøg på at genetablere social balance og trivsel.

I 2018 skal der forhandles en ny boligsocial anvisningsaftale i Borgerrepræsen-tationen. Kontakt dem du stemte på og spørg dem, hvad de vil gøre.