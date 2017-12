De fik støtte fra Bydelspuljen

Der er af Borgerrepræsentationen bevilget 1.656.000 kr. til Brønshøj-Husum Lokaludvalg i 2018. Puljen gives til tværgående bydelsrelaterede, dialogskabende og netværksdannende aktiviteter for borgere og brugere i bydelen. Foto: Colourbox

Brønshøj-Husum Lokaludvalg uddelte på sit møde i december 230.800 kr. til lokale arrangementer, som bliver afholdt i 2018.

Af Erik Fisker

Brønshøj-Husum Lokaludvalg uddelte på sit møde i december 230.800 kr. til lokale arrangementer, som bliver afholdt i 2018. Følgende projekter har fået støtte:

• Netværksskabende koncertrække i Kulturhuset Pilegården fra Music House Brønshøj: 50.000 kr.

• 2 jazzkoncerter: Dixie for You og Finn Burichs New Orleans Jazzband fra Brønshøj Copenhagen Jazz Club: 15.400 kr.

• Fastelavn på Brønshøj Torv fra Bellahøj 21st Barking: 10.600 kr.

• Fastelavnsfest med tøndeslagning i Husum Bypark fra Husum Byparks Venner: 8.000 kr.

• Univers på Vers – På tværs af generationer fra Anders Jacobsen: 24.000 kr.

• Sej Sommer i Tingbjerg fra Ungdommens Røde Kors: 16.000 kr.

• Brønshøj-Husum Aktiv-Center +60 afholder Stor fest i Pilegården fra Brønshøj-Husum Aktiv-Center: 12.800 kr.

• En sommerdag på Bellahøj 2018 fra Musikforeningen En sommerdag: 75.000 kr.

• CPH Light Festival på vandtårnsgrunden fra Kulturhuset Pilegården: 9.000 kr.

• Haver i Husum fra Havefællesskabet i AAB 38: 10.000 kr.

Der blev givet afslag til en ansøgning fra ”Interkulturelt Kvinderåd” om 35.000 kr. til afholdelse af dialogmøder og en todages kvindefestival. Afslaget blev givet med den begrundelse, at Lokaludvalget fandt aktiviteterne mangelfuldt beskrevet i ansøgningen samt at Lokaludvalget ikke var overbevist om projektets lokale forankring. Ansøgeren er dog velkommen til at fremsende en ny gennemarbejdet ansøgning.

Næste ansøgningsfrist til Bydelspuljen er den 4. januar 2018. Lokaludvalget behandler disse ansøgninger den 25. januar, og ansøgere får svar umiddelbart derefter. Det er en rigtig god idé at kontakte Lokaludvalgets sekretariat, inden man sender en ansøgning. De kan hjælpe, hvis man er i tvivl om, hvordan man sender en ansøgning, og rådgive om ens projekt passer til Bydelspuljens formål. Ring til Marie på 38 81 10 49 eller send en mail til 2700lokaludvalg@okf.kk.dk.