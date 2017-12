Det sker i kirken uge 49

Ugens arrangementer og Gudstjenester i lokalområdet

Af Erik Fisker

Adventsgudstjeneste med biskoppen

Den årlige Adventsgudstjeneste i Brønshøj Kirke afholdes tirsdag den 12. december, kl. 19.30 med Københavns biskop, Peter Skov Jakobsen, som gæsteprædikant. Efter gudstjenesten fortsættes i Sognecentret på Præstegårds Allé 5 med kaffe og et lotteri med mange gode gevinster. Alle er velkommen.

Julen synges ind i Brønshøj Kirke

Søndag den 10. december, kl. 15 er det tid for en af årets smukkeste og mest stemningsfulde traditioner i Brønshøj Kirke, når julens historie udfoldes i smukke korsatser, skønne julesalmer og læsninger fra Bibelen. Brønshøj Kirkes Kor, organist Bente Kiil Toftegaard og sognepræst Peter Nejsum medvirker.

Café med julemad og julehygge

Fredagscaféens hyggelige sæsonafslutning i Bellahøj Kirke afholdes fredag den 8. december, kl. 12. Dagens menu står på masser af sang, samtaler og selvfølgelig husets flæskesteg og risalamande. Alt inkl. pebernødder og kaffe koster 60 kr. Alle er hjerteligt velkomne.

9 julemeditationer

Torsdag den 7. december, kl. 19: 9 julemeditationer i Husum Kirke- sognepræst Bettina Birk Jensen reflekterer over Olivier Messiaens banebrydende musik ”La Nativité du Seigneur” (“Vor Herres fødsel”) i 9 satser for orgel, med Frank Jarlsfelt ved orglet.

Lucia i Husum Kirke

Der er familiegudstjeneste med Luciaoptog i Husum Kirke søndag den 10. december, kl. 10.30. Husum og Husumvold Kirkes Børnekor vil gå Luciaoptog og synge smukke og kendte julesange.

Hygge i Onsdagsklubben

Der er lagt op til adventshygge i Onsdagsklubben i Husum Kirke onsdag den 13. december, kl. 14, hvor året rundes af med hygge, kaffe og æbleskiver, julefortælling, sang – og en overraskelse.

Fra næste år får klubben får nyt navn, nyt indhold og ny form. Onsdagscaféen ligger fremover kun den første onsdag i måneden. Efterår og vinter er det fortsat kl.14–16 til kaffehygge i mødesalen, et kort oplæg og mange gode samtaler. Der skal ikke længere lyttes så meget og så længe, men i stedet tales sammen og måske deles sjove eller tankevækkende livshistorier eller interesser med de andre cafégæster.

Kirkebio i Husumvold Kirke

Torsdag den 7. december, kl. 19 er der igen Kirkebio i Husumvold Kirke, nemlig filmen ”Hidden Figures” fra 2016 af Theodore Melfi. Filmen foregår i USA i 1960’erne og handler om tre afroamerikanske kvinder, som arbejder i NASA´s rumprogram. En varm og humoristisk film om at se og turde bruge sine muligheder, om gåpåmod og livsvilje på trods af kønsdiskrimination og racisme.

Lucia i Husumvold Kirke

Der er familiegudstjeneste med Luciaoptog tirsdag den 12. december, kl. 17 i Husumvold Kirke, hvor de største børn fra menighedsbørnehaven åbner gudstjeneste og tænder julestemningen, når de kommer ind med lys og sang og går Lucia. Sognepræst Line Bjørn Hansen sørger for, at gudstjenesten fortsætter i børnehøjde med sang og fortælling. Bagefter er der mad til alle og lidt sødt at gå hjem på. Spisning er gratis, og tilmelding er ikke nødvendig.

Julekoncert i Husumvold Kirke

Onsdag d. 13. december, kl. 19.30 er der julekoncert med DVL (Dansk Vandrerlaug) Sangkoret i Husumvold Kirke. Efter koncerten er der gratis kaffe og småkager.

Gudstjeneste i babyhøjde i Brønshøj Kirke

Lørdag den 9. december kl. 12 er der afslutningsgudstjeneste for vores søde babysalmesangshold – men alle er hjerteligt velkomne! Babygudstjenesten er en rolig stund med sang, dans, sæbebobler og babybøn. Vi afslutter dette forløbs babysalmesang med gudstjenesten og får her mulighed for at demonstrere noget af det, vi har sunget og danset sammen med børnene. Store søskende, bedsteforældre og andre der kunne være interesserede er meget velkomne. Der serveres lidt forfriskninger til børn og voksne efterfølgende i kirken.

Orgelkoncert

Grundtvigs Kirke, torsdag den 7. december kl. 19.30. “Kom, hedningers frelsermand” lyder den danske titel på Luther-salmen, der på tysk hedder “Nun komm der Heiden Heiland”, der igen har sin oprindelse fra den gregorianske hymne “Veni Redemptor Genitum”. En melodi og en tekst der igennem 500 år har inspireret et stort antal komponister til vidunderlig musik og store værker. Med dette tema som udgangspunkt for hele koncerten vil organist Ruben Munk spille værker af Nicolaus Bruhns, Johann Sebastian Bach, Hugo Distler, Marcel Dupré og en egen improvisation. Gratis adgang



Gratis foredrag med Ulf Pilgaard

Efter mere end 50 år med hovedroller på landets teater- og revyscener, i radio- og tv-satiren samt i tv-serier og film fortæller Ulf Pilgaard for første gang hele historien om sin enestående karriere, når han tirsdag den 12. december kl. 14 gæster Grundtvigs Kirke. Med udgangspunkt i biografien ”Mit liv som Ulf” giver Ulf sine tilhørere et unik indblik i teater- og filmverden og de mange store personligheder, som han arbejdede sammen med. Ulf har en særlig tilknytning til Grundtvigs Kirke og omegn, og dét blandet meget andet runder han i en humoristisk og overraskende fortælling om opvæksten i et præstehjem, med sjove anekdoter fra skuespillerverdenen og tankevækkende historier om at finde sin egen plads i livet. Foredraget er gratis og afholdes i kirkens krypt.

Gudstjenester uge 49

Bellahøj Kirke

Frederikssundsvej 125

Søndag 10/12, kl. 10.30:

Bellahøjmesse

v/ Marija Iversen

Onsdag 13/12, kl. 17:

Risengrødsgudstjeneste

v/ Marija Iversen

Brønshøj Kirke

Brønshøj Kirkevej 8

Lørdag 9/12, kl. 12:

Babygudstjeneste

v/ Maria Jørgensen

Søndag 10/12, kl. 10:

Højmesse v/ Peter Nejsum

Husum Kirke

Korsager Allé 14

Søndag 10/12, kl. 10.30:

Højmesse

v/ Bettina Birk Jensen

Tingbjerg Kirke

Langhusvej 1

Tirsdag 12/12, kl. 17:

Gudstjeneste

v/ Mette Basbøll

Husumvold Kirke

Gadelandet 25

Torsdag 7/12, kl. 10.30:

Børnehavegudstjeneste

v/ Lise Mortensen

Søndag 10/12, kl. 10:

Højmesse v/ Stig Boel

Tirsdag 12/12, kl. 17: Spaghettigudstjeneste

v/ Line Bjørn Hansen

Mørkhøj Kirke

Mørkhøjvej 177

Søndag 10/12, kl. 10.30:

Højmesse

v/ Ib Ehlers Jørgensen

Sankt Antoni Kirke

(Katolsk)

Frederikssundsvej 225

Søndag 10/12, kl. 11:

Højmesse

Søndag 10/12, kl. 18:

Højmesse på polsk

Haraldskirken

Høje Gladsaxe Torv 3

Søndag 10/12, kl. 10:

Højmesse

v/ Morten Holmriis