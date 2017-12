Det sker i kirken uge 51

Ugens arrangementer og Gudstjenester i lokalområdet

Af Erik Fisker

Julekoncerter i Brønshøj Kirke

I ugen op til den 24. december er der rig mulighed for at høre dejlig julesang og julemusik i Brønshøj Kirke. Torsdag den 21. december, kl. 17 er der en halv times julemusik for sang og orgel. Barytonen Torsten Nielsen og organist Bente Kiil Toftegaard har sammensat et program af klassiske julesatser. Her spænder repertoiret også vidt fra satser fra Händels ”Messias”, danske salmer og til populære ”Hellige nat”. Fredag den 22. december, kl. 17 er der en halv times jule-jazz for klaver og trompet/ flügelhorn. Martin Seier, klaver spiller julejazz sammen med den svenske trompetist Tobias Wiklund, På repertoiret er både danske og svenske julesalmer i jazzfortolkninger. Gratis adgang.

Bespisning i Julens Ånd

Fredag 22. december kl. 18 er alle der har lyst til lidt hyggeligt samvær og et godt måltid mad inviteret til bespisning i julens ånd i Brønshøj Kirkes Sognecenter på Præstegårds Allé 5. Der vil også være lidt juleklip for børnene. Deltagelse gratis.

Man kan evt. starte aftenen med lidt svingende julejazz i kirken kl. 17.

Fælles morgensang i Husum Kirke

Det er også på torsdag den 21. december, kl. 9 muligt at starte sin torsdag med sang. – Alle er velkomne til fællessang, andagt, kaffe og morgenbrød. Morgenen slutter kl. 10, siger sognepræst Iben Hornshøj Sørensen.

Gudstjenester uge 51

Bellahøj Kirke

Frederikssundsvej 125

Torsdag 21/12, kl. 19:

Meditationsgudstjeneste

v/ Peter Møller Jensen

Søndag 24/12, kl. 10.30:

Bellahøjmesse

v/ Marija Iversen

Søndag 24/12, kl. 14:

Julegudstjeneste for børn

v/ Marija Iversen

Søndag 24/12, kl. 16:

Julegudstjeneste

v/ Peter Møller Jensen

Søndag 24/12, kl. 23.30: Julenatsgudstjeneste

v/ Peter Møller Jensen

Mandag 25/12, kl. 10.30: Festhøjmesse

v/ Johanne Haastrup

Tirsdag 26/12, kl. 10.30: Bellahøjmesse

v/ Louise Miskow

Brønshøj Kirke

Brønshøj Kirkevej 8

Søndag 24/12, kl. 11.30:

Børnejulegudstjeneste

v/ Peter Nejsum

Søndag 24/12, kl. 13:

Julegudstjeneste

v/ Karsten Thomsen

Søndag 24/12, kl. 14.30: Julegudstjeneste

v/ Maria Jørgensen

Søndag 24/12, kl. 16:

Julegudstjeneste

v/ Mia Lund Rao

Mandag 25/12, kl. 10:

Juledagsgudstjeneste

v/ Mia Lund Rao

Tirsdag 26/12, kl. 10:

Gudstjeneste

v/ Peter Nejsum

Husum Kirke

Korsager Allé 14

Søndag 24/12, kl. 12.30: Børnegudstjeneste

v/ Bettina Birk Jensen

Søndag 24/12, kl. 14:

Gudstjeneste

v/ Nikolaj Hartung Kjærby

Søndag 24/12, kl. 15.30: Gudstjeneste

v/ Iben Hornshøj Sørensen

Mandag 25/12, kl. 10.30: Højmesse

v/ Nikolaj Hartung Kjærby

Tirsdag 26/12, kl. 10.30: Højmesse

v/ Iben Hornshøj Sørensen

Husumvold Kirke

Gadelandet 25

Søndag 24/12, kl. 15:

Gudstjeneste v/ Stig Boel

Mandag 25/12, kl. 10:

Gudstjeneste

v/ Line Bjørn Hansen

Tirsdag 26/12, kl. 10:

Gudstjeneste

v/ Line Bjørn Hansen

Tingbjerg Kirke

Langhusvej 1

Torsdag 21/11, kl. 17:

Familiegudstjeneste

v/ Mette Basbøll

Søndag 24/12, kl. 15.30: Julegudstjeneste

v/ Mette Basbøll

Tirsdag 26/12, kl. 10.30

Højmesse v/ Mette Basbøll

Mørkhøj Kirke

Mørkhøjvej 177

Søndag 24/12, kl. 11:

Familiegudstjeneste

v/ Morten Sternberg

Søndag 24/12, kl. 14:

Julegudstjeneste

v/ Morten Sternberg

Søndag 24/12, kl. 16:

Julegudstjeneste

v/ Ib Ehlers Jørgensen

Mandag 25/12, kl. 10.30: Højmesse

v/ Ib Ehlers Jørgensen

Tirsdag 26/12, kl. 10.30:

Højmesse

v/ Morten Sternberg

Sankt Antoni Kirke

(Katolsk)

Frederikssundsvej 225

Søndag 24/12, kl. 11:

Højmesse

Søndag 24/12, kl. 18:

Højmesse på polsk

Haraldskirken

Høje Gladsaxe Torv 3

Søndag 24/12, kl. 15:

Juleaftensgudstjeneste

v/ Morten Holmriis og

Morten Miland Samuelsen

Søndag 24!12, kl. 23.30: Midnatsmesse

Mandag 25/12, kl. 11:

Højmesse

v/ Morten Miland Samuelsen