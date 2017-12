Det sker i kirken uge 52

Foto: Presse

Ugens arrangementer og Gudstjenester i lokalområdet

Af Erik Fisker

Nytårstid i Bellahøj Kirke

Nytårstid er tid til fest og farver, men også til at gøre status og se frem mod et nyt år. I Bellahøj Kirke er der tradition for at samles nytårsaften sidst på eftermiddagen og holde nytårsgudstjeneste – som en tak for året, der gik, og en beredelse på året, som kommer.

Det er på søndag den 31. december, kl. 16, at klokkerne kalder sammen for sidste gang i år, og når gudstjenesten er slut, tages der hul på festen med en nytårsreception, hvor der bydes på bobler og kransekage, inden Dronningen sidder parat hjemme foran skærmen.

Gammeldags julefest

Torsdag den 28. december, kl. 14 er der gammeldags julefest i Husum Kirke. Traditionen tro slår kirken dørene op og inviterer til hyggelig, gammeldags julefest for hele familien. Med julefortælling, lege, dans om juletræet og julegodter. Ved sognepræst Iben Hornshøj Sørensen og organist Kirsten Thorup. Det er gratis, og tilmelding er ikke nødvendig.

Onsdagscafé i Husum Kirke

Husum Kirke inviterer for første gang til Onsdagscafé onsdag den 3. januar, kl. 14-16. Det er Onsdagsklub i nye klæder – den første onsdag i hver måned. Efterår og vinter er det fortsat kl.14 til 16 til kaffehygge i mødesalen, et kort oplæg og mange gode samtaler. Der skal ikke længere lyttes så meget og så længe, men i stedet tales sammen og måske deles sjove eller tankevækkende livshistorier eller interesser med de andre cafégæster. Det er gratis og uden tilmelding.

Slægtsforskning

Tirsdag den 2. januar, kl. 14 er der slægtsforskning på programmet i Brønshøj Sognecenter, Præstegårds Allé 5 med sørgelige og lidt morsomme historier fra slægtsforskningens verden. Anni Auckbur fortæller om sin mormors historie fra Brønshøj under besættelsen, lidt fra sin barndom i 1940’erne, og om hvordan hun blev interesseret i slægtsforskning og dyrker det. Der bliver også mulighed for at bidrage med egne minder og historier.

Gudstjenester uge 52

Bellahøj Kirke

Frederikssundsvej 125

Søndag 31/12, kl. 10.30:

Bellahøjmesse

v/ Marija Iversen

Søndag 31/12, kl. 16:

Nytårsaftensgudstjeneste

v/ Peter Møller Jensen

Brønshøj Kirke

Brønshøj Kirkevej 8

Søndag 31/12, kl. 15.30:

Nytårsaftensgudstjeneste

v/ Maria Jørgensen

Mandag 1/1, kl. 14:

Nytårsgudstjeneste

v/ Mia Lund Rao

Husum Kirke

Korsager Allé 14

Søndag 31/12, kl. 10.30: Højmesse

v/ Iben Hornshøj Sørensen

Mandag 1/1, kl. 10.30:

Højmesse

v/ Bettina Birk Jensen

Tirsdag 2/1, kl. 10:

Aftensgudstjeneste

v/ Iben Hornshøj Sørensen

Tingbjerg Kirke

Langhusvej 1

Mandag 1/1, kl. 14:

Nytårsgudstjeneste

v/ Mette Basbøll

Husumvold Kirke

Gadelandet 25

Søndag 31/12, kl. 10:

Højmesse v/ Stig Boel

Mandag 1/1, kl. 14:

Højmesse

v/ Line Bjørn Hansen

Mørkhøj Kirke

Mørkhøjvej 177

Søndag 31/12, kl. 15:

Nytårsgudstjeneste

v/ Ib Ehlers Jørgensen og Morten Sternberg

Sankt Antoni Kirke

(Katolsk)

Frederikssundsvej 225

Søndag 31/12, kl. 11:

Højmesse

Søndag 31/12, kl. 18:

Højmesse på polsk

Haraldskirken

Høje Gladsaxe Torv 3

Søndag 31/12, kl. 10:

Højmesse

v/ Morten Holmriis