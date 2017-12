For to uger siden bragte Brønshøj-Husum Avis historien om ”Præsidenten fra Brønshøj”.

Af Dorthe Brandborg

For to uger siden bragte Brønshøj-Husum Avis historien om ”Præsidenten fra Brønshøj”. En fortælling om somaliske-italienske Dualeh, der som succesrig forretningsmand i Danmark fik fire år som præsident i Jubaland, hvor han har forsøgt at udbrede den danske velfærdsmodel.

I den forbindelse, blev der lavet en dokumentar om Dualeh, som bliver sendt på DR2 den 28. december kl. 20.00