Endelig indvielse af ny idrætshal

På fredag indvier kultur- og fritidsborgmester Carl Christian Ebbesen hallen ved EnergiCenter Voldparken

Af Erik Fisker

For næsten et år siden gik et mangeårigt ønske fra de lokale idrætsforeninger i opfyldelse. Brønshøj-Husum fik en moderne hal til bredde og eliteidræt, skoleundervisning, projekter og til arrangementer for lokalområdet. Nu er det så blevet tid til den officielle åbning, der finder sted fredag den 8. december, kl. 14.

– Jeg glæder mig over at kunne indvie endnu en idrætshal i København – denne gang i Brønshøj, hvor aktiviteterne allerede er i fuld gang. I hallen er det ikke alene muligt at få pulsen op og dyrke fællesskabet i foreningslivet og i skolen, hallen er også et naturligt samlingssted i bydelen. Stort tillykke til Brønshøj-Husum med den nye, flotte hal, siger kultur- og fritidsborgmester Carl Christian Ebbesen.

ECV-hallen er i dag hjemmebane for IF Stadions børne- og ungdomshold, kvindehåndbold og det succesrige 2. divisionsherrehold, som spiller ugentlige turneringskampe. Tingbjerg Badminton Klub træner også i hallen og spiller turneringskampe.

I hallen varmer Rockets Cheerleaders op til mesterskaber, Brønshøj Boldklub træner børne- og ungdomshold og holder stævner. Ældresagen spiller volley og fodbold i dagtimerne, hvor også områdets skoler har idrætsundervisning i ugens løb. Områdets unge har også mulighed for at spille futsal med Street Society og lokale foreninger på hverdagsaftener og i weekender.

Pris: 58 mio. kr.

Program

14.00: Velkomst ved Mads Kamp Hansen, fritidschef, Kultur- og fritidsforvaltningen

14.05: Tale ved Carl Christian Ebbesen, kultur- og fritidsborgmester

14.15: Tale ved Nicolaj Hvid, formand for Fonden DSI EnergiCenter Voldparken, som formelt overtager driften af ECV-hallen

14.20: Et glas og pølser og brød fra Det Økologiske Folkekøkken

15.00: Farvel og vi ses