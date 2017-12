Fra Argentina til Australien

Den 7. februar kan man se filmen ”Jacob Holdt - mit liv i billeder” på Husum Bibliotek. Foto: Presse

Film sæsonen på bibliotekerne lægger flot ud i starten af det nye år

Af Dorthe Brandborg

Med rejse tema i 2700Filmklub og dokumentar om at være udlandsdansker i dox:2700 filmklub kommer Brønshøj og Husums filmklubber flot fra start i januar.

Dox:2700 Filmklub på Husum Bibliotek er en filmklub for voksne, der sammen ser dokumentarfilm, der sætter skub i tankerne og diskussionslysten og ofte om aktuelle emner. Er man medlem af klubben, er man selv med til at vælge filmene. Efter filmen er der en gæst, der holder et oplæg og styrer debatten om filmen.

D. 10. januar vises den danske dokumentar: ”Kolonien” om danskeren Carmen Jensen, der er udvandret til Argentina, og fortæller om hvad det vil sige at leve i eksil. En historie der gør en klogere på det at være fremmed. Efter filmen er der besøg af filmens instruktør Eva Mulvad.

D. 7. februar ser vi filmen: ”Jacob Holdt – mit liv i billeder” baseret på Jacob Holdts bog: ”Amerikanske billeder”. Jacob vender tilbage til sit livs store kærlighed USA, hvor han konfronterer fortidens synder og rydder op. Som aftenens gæst kommer Troels Gaihede, cand. mag. i amerikanske studier.

Dokumentarfilm rækken sluttes d. 7. marts med den helt nye film: ”De sidste mænd i Aleppo”. I filmen møder vi 3 medlemmer af redningstjenesten White Helmets, der hver dag kæmper for at redde borgerne i Aleppo i Syrien. Efter filmen kommer Kaj Pinholt Jespersen, cand. mag. i mellemøststudier.

2700Filmklub på Brønshøj Bibliotek arbejder med filmatiseret litteratur. Her formidles spændingsfeltet mellem litteratur og film gennem filmvisninger, inspirerende oplæg og undertiden litterære saloner.

D. 23. januar indleder filmanmelder Nanna Frank Rasmussen filmatiseringen af Robyn Davidsons rejseskildring: ” Egne veje”, hvor man følger en ung kvinde, der i selskab med en dromedar og en hund vandrer igennem den australske ørken.

D. 20. februar vises Harry Hooks filmatisering af William Goldings roman: ”Fluernes herre” om en flok drenge der strander på en øde ø, hvor der hurtigt udvikler sig indbyrdes stridigheder og forskellige ideologier. Filmen indledes af Mette Marie Rude, cand. mag. i engelsk.

2700 Filmklub viser den sidste filmatisering d. 20. marts, hvor Christine Boas Dabelsteen, cand. mag. i medievidenskab indleder Franklin J. Schaffners meget roste filmatisering af Pierre Boulles roman: ”Abernes planet”.

D. 11. april er der et fælles arrangement for de to filmklubber om filmlyd. Mikkel Randløv, cand.mag. i medievidenskab indleder den prisbelønnede og helt nye spillefilm: ”Vinterbrødre” med et oplæg om lydens betydning i forhold til levende billeder. I Hlynur Palmasons film følger vi to brødre, deres dagligdag og den splid der udvikler sig mellem dem og en anden familie.

Man bliver medlem af filmklubberne via Husum og Brønshøj bibliotekers hjemmesider eller ved at henvende sig på bibliotekerne i den bemandede åbningstid. Ligeledes kan programmerne hentes på bibliotekerne eller på hjemmesiden

bibliotek.kk.dk.