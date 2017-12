Fuld sagsindsigt i skandalerenoveringen i Tingbjerg

Af Finn Rudaizky Borgerrepræsentationen for DF Når jeg den 1. januar starter mit arbejde i kommunens teknik- og miljøudvalg, bliver min første opgave, at bede om fuld sagsindsigt i skandale renoveringerne i Tingbjerg. Hverken kommunen eller fsb har redegjort tilfredsstillende for en forsømt tilsynspligt og skandaløse vilkår for beboere, som blev syge af asbest og […]

Af Finn Rudaizky