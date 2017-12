Gadelandet/Husumgård på ny ghettoliste

Bebyggelsen Husumgård mellem Gadelandet, Storegårdsvej og Frederikssundsvej. Foto: Kaj Bonne

Regeringen har offentliggjort sin årlige ghettoliste. To områder i bydelen er med

Af Erik Fisker

I København er Mjølnerparken, Bispeparken, Tingbjerg/Utterslevhuse gengangere på regeringens nye såkaldte ghettoliste, mens Gadelandet/Husumgård (bag Føtex) er ny på listen. I hele landet er 22 områder udpeget som såkaldte ghettoområder, hvilket er det laveste antal siden 2010, hvor listen blev indført. To områder er nye i år, mens fem områder er gledet ud.

Ghettodefinition

I definitionen af et ghettoområde indgår nedenstående 5 kriterier, hvoraf mindst tre skal være opfyldt, for at der er tale om et ghettoområde.

• Andelen af 18-64 årige uden tilknytning til arbejdsmarkedet eller uddannelse overstiger 40 pct.

• Andelen af indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande overstiger 50 pct.

• Antal dømte for overtrædelse af straffeloven, våbenloven eller lov om euforiserende stoffer overstiger 2,70 pct. af beboere på18 år og derover.

• Andelen af beboere i alderen 30-59 år, der alene har en grunduddannelse overstiger 50 pct. af samtlige beboere i samme aldersgruppe.

• Den gennemsnitlige bruttoindkomst for skattepligtige i alderen 18-64 år i området eksklusive uddannelsessøgende er mindre end 55 pct. af den gennemsnitlige bruttoindkomst for samme gruppe i regionen.

Kritik af ghettolisten

Selvom der er kommet ét område mere på listen, er København langt fra de 10 boligområder, som byen startede med i 2010. Nu er hovedstaden nede på 4 områder. Det er teknik- og miljøborgmester Morten Kabell godt tilfreds med, selv om hans mål er helt at komme af med de sociale skævvridninger i byen. På den baggrund opfordrer han statsministeren til at droppe enhver snak om regeringsindgreb i det kommunale selvstyre for at komme parallelsamfund til livs.

Selvom København i dag kun har få almene boligafdelinger tilbage på regeringens ghettoliste, anser Morten Kabell regeringens ghettoliste for at være stærkt problematisk. – Listen hænger enkelte boligafdelinger og dens beboere ud frem for at give dem en udstrakt hånd, siger han.